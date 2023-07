AaB og Aalborg Portland forlænger stadionaftale

- Siden Aalborg Portland tegnede stadionsponsoratet i 2017, har vi haft et stort fokus på at løfte stadionoplevelsen, og det kulminerede for alvor med den enorme opbakning, vi oplevede i sidste sæson fra vores fans med rekordmange sæsonkortholdere og bedste tilskuersnit siden The Double-sæsonen i 2014, siger Jesper Dalum til klubbens hjemmeside.