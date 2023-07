Ny back glæder sig: AaB er en spændende klub

- Jeg er utrolig glad for at skifte til en spændende klub som AaB, og sammen med mine nye holdkammerater håber jeg, at vi kan skabe en succesfuld sæson for klubben og klubbens mange fans.



- Det er første gang, jeg bliver en del af en nordeuropæisk klub, så det glæder jeg mig meget til, og jeg vil gøre mit bedste for at bidrage til holdet og hjælpe mine holdkammerater bedst muligt, siger Capallo på AaB’s hjemmeside.