3F Superliga

Peter Møller er ked af AaB-nedrykning: Deres strategi har vaklet

Peter Møller har en fortid hos AaB, og DBU's fodbolddirektør er da også ærgerlig over, at Nordjylland nu mister et hold i Superligaen. Her har klubben blandt andet fejlet i deres strategi med brug af unge spillere.