Tidl. div-spiller er blevet træner: Kan være startskuddet på karriere

- Jeg håber, at det kan blive startskuddet. Jeg har altid gået med tanken om, at det kunne være fedt at prøve at være træner, når jeg spillemæssigt ikke syntes, at det var det fedeste. Hvis man kunne tage hul på trænervejen, kunne det være meget god timing, at de to ting kunne forenes. Det hele gik op i højere enhed og giver mig fremtidsudsigter, siger Mathias Nygaard til bold.dk og tilføjer.