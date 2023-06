2. division

Aarhus F. gennemgår kæmpe ændring: Siger farvel til over 250 kampe

Aarhus Fremad skriver på sin Facebook-side, at klubben gennemgår en stor ændring, da spillerne får deltidskontrakter. Det betyder dog, at klubben må vinke farvel til Thomas Hagelskjær, Can Dursun, Emil Obitsø og Niels Letort, der står noteret for over 250 kampe for klubben.