Aarhus Fremad missede oprykning: Inspireret af Viborg og Silkeborg

- Skuffelsen sidder stadig i os, da vi var så tæt på. Vi havde fire kampe mod de andre top fire-hold, som vi ikke vandt. Det var en eller to kampe, der skulle have gået vores vej. Overordnet er vi okay tilfredse. Hvis vi ligger pokalsæsonen oveni, er vi i plus, siger Morten Dahm Kjærgaard til bold.dk.