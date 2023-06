AB vinker farvel til to spillere

- Der skal lyde et kæmpe tak til alle AB supportere, som har været der i både med- og modgang. Det har været en sand fornøjelse at opleve jeres engagement for AB, og det er noget jeg aldrig vil glemme. Bliv ved med at støtte holdet på den måde som i gør, for det gør en stor forskel. Jeg håber, at vi ses igen på et tidspunkt, siger Rasmus Kawiecki.