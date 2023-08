Ankersen er bekymret for AC Horsens: Faldet fuldstændig sammen

- Så kan vi begynde at snakke med om det sjove bagefter. Det klinger totalt hult at sige, at vi har en målsætning om at rykke op, og så har vi tabt fire udebanekampe i streg. Vi skal i første omgang sætte noget sammen, der er holdbart, som vi sætte vores lid tid, så vi kan danne basis for at få tre point. Det har vi ikke være dygtige nok, så det giver ikke mening at tale i oprykningssprog, siger Jakob Ankersen til bold.dk.