Brøndby-talent er skiftet til Horsens: Det er et klogt valg

- Det har været super fedt. Alle er skidesøde, og der er et godt sammenhold. Jeg kan mærke, at der er mange ældre omkring klubben. Det er jo bare dejligt, at folk har været her i lang tid. Det betyder, at det er et godt sted at være. Der er ikke noget at sætte en finger på, siger Marinus Larsen til boldk.dk og tilføjer om starten på sæsonen.



- Da jeg kom, havde de heller ikke fået den bedste start. Vi har ikke vundet så mange kampe, som vi havde håbet på. Det er også en ny træner, og der er en masse nye spillere, så jeg tror, at det bliver rigtig godt, når vi bliver rystet sammen i forhold til, hvordan vi gerne vil spille. Så jeg er ikke nervøs. Jeg er sikker på, at det nok skal vende.