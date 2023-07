NordicBet Liga

Horsens-assistent sendt på orlov - ville være cheftræner

Horsens Folkeblad skriver, at assistenttræneren Mads Lyng er sendt på orlov, efter at han missede cheftrænerjobbet i AC Horsens. Klubbens sportschef, Niels Erik Søndergaard, bekræfter historien for bold.dk.