AGF donerer 100.000 kr. til TK's barndomsklub

- De er samarbejdsklub til AGF og flere spillere hos os har en baggrund hos Galten. Derfor har vi som klub besluttet at donere 100.000 kr. til Galten FS som en donation.



- Donationen skal også ses som et symbol på vores dybe anerkendelse og respekt for det store frivillige arbejde, der foregår ude i alle vores samarbejdsklubber.