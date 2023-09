AGF henter hollandsk midtstopper

- Vi får en stærk venstrebenet centerforsvarer ind i Mats, som har stor erfaring fra både den hollandske og ungarske liga, og også fra mange europæiske kampe i den seneste sæson. Her har han vist sig flot frem som en fast del af et mesterskabsvindende hold i Ungarn, siger sportschef Stig Inge Bjørnebye.



- Efter vores salg af TK har vi ønsket at styrke os med en ny central forsvarsspiller, og Mats lukker det hul for os. Han er en rolig spiller med et godt overblik, der har øje for sit holds bedste og som rummer gode lederegenskaber, hvad han også viste, da han i en ung alder var viceanfører for sin klub i Holland.