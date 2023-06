AGF henter tysk forstærkning til defensiven

- Michael er en alsidig spiller, der både kan spille på 6'er-positionen, i centerforsvaret og som højre back. Han er fysisk stærk, atletisk og har en god fart. Han forstår at sætte sine kvaliteter i scene, og han giver sig altid fuldt ud i kampe og til træning.



- Vi har set ham i flere kampe og indhentet gode referencer på ham, og både som spiller og person kommer han til at passe godt ind i AGF, siger Stig Inge Bjørnebye om Akoto, der starter i AGF, når truppen vender tilbage fra ferie og begynder arbejdet på en ny sæson.



- Vi har været ude i god tid med Akoto og det har været en god og grundig proces. Nu glæder vi os til at tage imod ham på Fredensvang, når vi starter op igen, fortæller sportschef Stig Inge Bjørnebye til klubbens hjemmeside.