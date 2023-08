Poulsen vil bygge videre i AGF: Stolt over at tage trøjen på

- Det er en stor glæde, at vi nu har fået det på plads. Jeg er meget glad for at spille i AGF, og er stolt, hver gang jeg tager trøjen på. Så giver jeg alt hvad jeg har for klubben, holdet og for fansene - det tror jeg også de ved og sætter pris på. Det har stor betydning at være et sted, hvor jeg kan mærke, at man er glad for den indsats og det arbejde, man udfører på og udenfor banen.