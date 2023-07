Tidligere FCM- og Viborg-keeper træner med i AGF

- Jeg har fået lov til at træne med. Jeg kender Pold (Nikolai Pold, målmandstræner, red.) fra tidligere og har arbejdet sammen med Jesper Hansen. Og det er bare fedt, at jeg kan få lov til at holde mig i gang og træne fodbold i stedet for at sidde på en spinningscykel. Det er en win-win, siger Mikkel Andersen, der understreger, at AGF er en fed klub, men lige nu handler det om at holde sig i god form.