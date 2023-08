NordicBet Liga

7-1-sejr til B.93: Falkesgaard er lidt chokeret

B.93-keeper Michael Falkesgaard siger til bold.dk, at han er lidt chokeret over B.93's 7-1-sejr over HB Køge i NordicBet Ligaen. Han mener dog, at sejren ikke var et mål for stort.