Kom til B.93 da han var tre år: Spillede til mere end jeg fik

- Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg har været meget skadet i B.93. Jeg tror på en eller anden måde, at den aura hele tiden lå over mig. Jeg synes, at jeg bød på til træning, og jeg synes, at jeg spillede til mere, end hvad jeg fik med alt respekt for de andre dygtige keepere, som der har været i klubben. Så blev det desværre ikke til mere for mit vedkommende, selv om jeg måske havde ønsket det anderledes. Barndomsdrømmen var at spille på Østerbro Stadion, da jeg har været der i hele mit liv.