Nicolaj Thomsen til bold.dk: B.93 bliver min sidste klub i karrieren

B.93-profilen Nicolaj Thomsen afslører over for bold.dk, at han kommer til at slutte karrieren i B.93, når han lægger støvlerne på hylden en dag. Han fortæller i dette interview med bold.dk om overvejelser bag at tage til Østerbro-klubben.