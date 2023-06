NordicBet Liga

Nicolaj Thomsen vil gøre B.93 attraktiv: Ikke styr på Viktor Fischer

Nicolaj Thomsen siger til bold.dk, at han håber, at B.93 bliver et attraktivt sted for spillere at tage hen efter oprykningen til NordicBet Ligaen. Han er dog ikke sikker på, at han kan lokke Viktor Fischer til klubben.