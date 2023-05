Xavi holder døren åben for Messi: Jeg ved ikke hvad han er i tvivl om

- Der er ingen tvivl for mig om, at Messis tilbagevenden ville hjælpe os på banen. Det har jeg fortalt til præsidenten. Jeg har ingen tvivl om, at han ville hjælpe os, fordi han fortsætter med at være en beslutsom fodboldspiller. Fordi han fortsætter med, at være sulten. Fordi han er en vinder. Fordi han er en leder. Og fordi han er en speciel spiller.