Dan Thomassen lander job i tidl. Serie A-klub: Interessant eventyr

- Jeg fik bygget en masse på, og det kan jeg fortsætte med nu i en lidt anden rolle i support til en cheftræner (Daniele Gastaldello, red.), som jeg kender rigtig godt, og jeg kender også et andet medlem af staben. Det er et nyt sted, og jeg søgte en ny udfordring og nogle nye mennesker. Det er en klub med en vis historie. Det er en stor by med et stort opland, siger Dan Thomassen til bold.dk.