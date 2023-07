Brøndby-chef: Spillerne står skarpt

- Vi har jo allerede kamp mod Hillerød her 6. juli, og der vil der være nogle af spillerne, som vil være godt stillede til at spille den træningskamp. Og så er der andre, som ikke er. Så det bliver et lidt større puslespil, end normalt er, da vi ikke har en hel gruppe at råde over, men det er selvfølgelig rigtig positivt, at vi har en del spillere afsted med landshold, siger Jesper Sørensen.