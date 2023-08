KLUMME: Farvel til Jesper Sørensen og CV

Hvad angår strategien i Brøndby, er der omvendt et område, som Jesper Sørensen måske ville have svært ved at besvare: for hvad er klubbens overordnede strategi på transfermarkedet? Spillet uden for banen er nemlig Carsten V. Jensens ansvar. Efter mesterskabssæsonen har indkøbene i højere grad været skuffende end givende. Klubben havde en fantastisk chance for at tage et kvantespring inden for dansk fodbold og undgå, at der skulle gå halvanden årti, inden det næste danske mesterskab blev sikret.