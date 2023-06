Målscore på 11-105: Dalum ansætter ny cheftræner

- Dalum IF har prioriteret at få en ung og moderne fodboldtræner, som vi er sikker på kan udvikle vore mange dygtige unge spillere på de bedste senior- og ungdomshold i Dalum IF, samtidig med at Christoffer sammen med det øvrige trænerteam og ledelsen af vort første seniorhold vil arbejde stenhårdt på, at Dalum IF får en god sæson i Danmarksserien som starter efter sommerferien.