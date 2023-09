Brandvarm Lind erstatter skadet Osula på U21-landsholdet

Udskiftning i U21-truppen 🔁William Osula har desværre pådraget sig en mindre skade, hvilket gør at han ikke kan være med til kampen mod Slovakiet. I stedet er Alexander Lind fra Silkeborg IF blevet kaldt ind 🇩🇰God bedring, Will og vi glæder os til at se dig, Alexander 💪🏼 pic.twitter.com/LxJcQbjZqB