DBU forlænger med Kasper Hjulmand

- Det synes jeg, at vi har gjort, men det skal ikke stoppe her. Vi har nogle vigtige år foran os, og jeg er motiveret efter at opnå endnu mere med landsholdet og give de danske fans flere store oplevelser. Jeg ønsker fortsat at være en del af at udvikle dansk fodbold i et tæt samarbejde med klubber, foreninger og alle i DBU, siger Hjulmand.