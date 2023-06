Karakterer: Hjulmand må have dybe panderynker

Kasper Hjulmand - 3

Et jammerligt VM og en haltende start på EM-kvalifikationen må give landstræneren dybe panderynker, og de bekymrende tendenser så vi også i Ljubljana. Danmark virkede til tider rystet i første halvleg, hvor Hjulmand dog holdt fast i tremandsforsvaret i stedet for at få en midtbanespiller mere ind til at stabilisere centralt.