Esbjerg-hovedsponsor: Klubben skal tilbage i toppen af 1. division

- Det er vigtigt, at klubbens fans og byens virksomheder står sammen om at skabe et langsigtet, holdbart fundament for elitefodbold i Esbjerg. Det kan kun ske ved, at alle, store som små, vælger at støtte op om EfB, så vi også fremadrettet har en klub med eget akademi, og kan få klubben i sportslig og økonomisk balance.