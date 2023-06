Officielt: FCK køber Jordan Larsson

- Han er hurtig, stærk relationelt og så kan han lave mål, og det har været vigtigt for os, at vi kan beholde en spiller, der allerede har bevist, at han passer godt ind på holdet, i klubben og i byen. Jeg tror meget på, at Jordan kun bliver stærkere for os og finder et godt fundament her, udtaler Neestrup i pressemeddelelsen fra FCK.