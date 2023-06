Jack Kriskinans bliver Lead First Team Analyst i FCM

- Jeg er både stolt og glad over at fortsætte i klubben. Det er rart at få det her skulderklap, som betyder, jeg har gjort det godt de seneste år. Nu ser jeg frem til at udvikle mig yderligere samt hjælpe trænerteamet og resten af holdet, så vi kan skabe store ting i den kommende sæson, udtaler Kriskinans på FCM.dk.