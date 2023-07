FC Nordsjælland forlænger med 21-årig forsvarsspiller

- Jeg håber, at de næste tre år kommer til at byde på en masse spilletid og mange fede oplevelser. Dertil håber jeg, at vi fortsat kan være med til at kæmpe med om de sjove pladser i Superligaen, og så glæder jeg mig til at spille europæisk fodbold med FC Nordsjælland i år og forhåbentlig også de næste par år.