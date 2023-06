FCN tager afsked med fem spillere mod Viborg - to spillere afventer

- Efter hver sæson er det typisk tid til at sige tak for samarbejdet til en eller flere spillere, hvor aftalen løber ud. Denne her sommer skal vi så sige tak til ”Jaxe”, Mads, Emiliano, Wahid og Mahamadou, der hver især har bidraget positivt til den kultur, vi har her i FC Nordsjælland, og til Superliga-holdets fantastisk flotte udvikling og sæson.