Skidt FCN-nyt: Finsk kantspiller er ude på ubestemt tid

- Indimellem er uheldet ude, og vi er alle kede af at se Oliver ude i den kommende tid – heldigvis har vi masser af dygtige folk i vores sundhedssektor, som vil gøre alt for at få ham hurtigst muligt tilbage på banen, så han atter kan folde sig ud i både FCN- og landsholdstrøjen, siger sportchef Jan Laursen til klubbens hjemmeside.