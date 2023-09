Anders Theil er ellevild: Jeg fucking elsker dem

- Jeg tror ikke, at der er noget bedre end 1-0-sejre. Det er det første, som jeg tænker. I forhold til den seneste kamp mod Skive, hvor vi spillede rigtig godt i første halvleg og dominerede, og så blev det en mere lige kamp i anden halvleg, ligner den her kamp lidt den bortset fra, at jeg synes, at vi var endnu bedre i første halvleg, og vi skabte ufatteligt mange chancer. Vi burde et eller andet sted være foran 1-0 eller 2-0.