2. division

Chef er overraskende færdig i Roskilde: En rigtig god start

FC Roskilde-anfører Nicklas Halse fortæller til bold.dk, at FC Roskilde har haft en god sæson, og han er overrasket over, at Jesper Håkansson er færdig som FC Roskilde-cheftræner efter blot to kampe i sæsonen. Det er dog en del af gamet, siger Halse.