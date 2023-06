2. division

FC Roskilde-helt scorede to mål: Jeg lod være med at råbe ad ham

FC Roskilde vandt med hele 3-0 over Frem, og Oliver Juul kom på måltavlen to gange i kampen. Den fungerende FC Roskilde-cheftræner Daniel Sehested fortæller med et glimt i øjet, at han kvitterede med to mål, fordi han ikke råbte af Juul.