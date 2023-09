FC Roskilde opruster med to: Kommer fra FCN og FCK

- Zachariassen er godt skolet i FCK’s system og har været fast mand på deres U19-mandskab. Nogle gange opstår der muligheder, hvor spillere i de større klubber bliver vejet lidt for let til Superligaen, og derfor er han nu klar for os - hvilket vi er rigtig glade for. Han har den rigtige indstilling til tingene og vil gerne bygge på. Han dækker 6’er-positionen og bliver også spændende at følge for os, siger Anders Theil.