Mikkel Thygesen scorer nyt job: Jeg er ekstremt ambitiøs

- Nu har jeg heldigvis et rigtig godt team omkring mig. Det er vigtigt, at man sørger for at bruge de kvaliteter som ens team har. Jeg står ikke helt alene med det, selvom jeg godt ved, at man vil kigge på mig i sidste ende. Sådan skal det være, men jeg kommer ikke til at ændre mig som træner eller menneske. Jeg har de samme tanker og idéer, og jeg vil behandle folk på samme måde.