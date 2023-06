Tidligere udlandsprof om FC Roskilde-job: Har været i dialog længe

- Men der kan fortsat bygges en masse på, og det er en rejse jeg kan se mig selv være en del af. Det var ikke så svært at se denne mulighed vokse, da jeg startede dialogen med Anders Theil for efterhånden noget tid siden.



- FC Roskilde har en betydning for mig, og det håber jeg også, at klubben får for Petter (red. Petter Skogsletten). Jeg har hele tiden haft i tankerne, at Petter skulle være med som assistent, og det betyder meget for mig, at det lykkedes.