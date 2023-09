FC Fredericia gennemfører kapitalforhøjelse

- Det er med stor tilfredshed, at bestyrelsen kan konstatere, at det er lykkedes at forøge anpartskapitalen med 3.0 mio. kr., og dermed sikre, at FC Fredericia økonomisk står godt rustet til de stigende sportslige og organisatoriske krav i NordicBet Ligaen. Kapitalforhøjelsen er gennemført af en kreds på fem i forvejen eksisterende anpartshavere.