FC Fredericia uddelte stor øretæve: Er ikke overrasket

- Jeg synes, at første halvleg var en meget lige kamp. I pausen snakkede vi om, at vi skulle pushe lidt mere på for at få overtaget. Det røde kort og fripark hjalp lidt på det, og det udnyttede vi bare ved at være effektive. De gav os mere plads og tid, og det udnyttede vi, siger FC Fredericia-profilen til bold.dk.