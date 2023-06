Danmarksserien

Todi Jónsson i mystisk træner-exit: Et clinch med min FCK-mentalitet

Todi Jónsson er færdig som cheftræner i Danmarksserie-klubben Frederikssund IK med øjeblikkelig virkning. Han siger til bold.dk, at hans vindermentalitet fra FCK måske blev for meget for klubben.