Frem ansætter gammel kending som talentchef

- René har aldrig været bleg for at sige sin mening og vi er overbeviste om, at han, med sin store fodboldfaglige viden samt spiller – og trænererfaring på højt niveau, hurtigt kommer til at være kampafgørende i vores bestræbelser på at indfri klubbens ambitioner på børne – og ungdomsafdelingens vegne i FREMtiden, skriver klubben på sin hjemmeside.