Målmand forlader Frem: Det har været en kæmpe ære

- Så vil jeg gerne takke alle i og omkring FREM for at være med til, at gøre det sjovt at spille fodbold.

Især en kæmpe tak til fansene, som er der i medgang og modgang og som har gjort mange af mine weekender fantastiske. I har gjort hele min oplevelse i Boldklubben FREM helt speciel. Tak, siger Sørensen til klubbens hjemmeside.