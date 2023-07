HB Køge løb med ombejlet AB-profil: Det er en stor klub i DK

- Efter en personlig god sæson var der interesse fra højere hylder, og der var HB Køge en af dem. De var tidligt ude, og de har lagt en god plan for mig og kan se mig i projektet. Jeg føler, at de havde lavet et godt forarbejde. Jeg besøgte klubben, og jeg fik et rigtig godt indtryk. Det var naturligt at tage skridtet op og tage til HB Køge, siger Marcus Gudmann til bold.dk og tilføjer.