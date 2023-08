Nicklas Pedersen bøjer sig i støvet: Der var niveauforskel

- Der var niveauforskel og måske noget rutine til forskel. Jeg synes, at det er et bedre hold, end vi er, spiller for spiller. De har mere rutine, og der er mange af dem, der har spillet i Superligaen. Det, som jeg er skuffet over i dag (onsdag, red.), er, at vi ikke rigtig turde at spille i første halvleg.