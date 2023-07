Nicklas Pedersen ser positive takter: Drengene har opført sig pænt

- Og jeg synes også, at man kunne se det i kampene både lørdag og søndag, at vi i gennembrudsspillet så lidt mere afklarede og skarpere ud. Vores pres har siddet godt, og nu skal vi så til at arbejde med det lave forsvarsspil, så det også kommer til at sidde i skabet, så vi ved hvornår overgangen går fra at vi er færdige med at presse og til vi falder ned og forsvarer.