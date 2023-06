NordicBet Liga

Yousef Salech jagter stor titel: Prøver at indhente Sønderjyske-profil

HB Køge-profilen Yousef Salech står noteret for 13 mål i NordicBet Ligaen, og han er to mål bag Sønderjyske-profilen Emil Frederiksen. Salech håber stadig, at han kan gøre sig gældende til topscorertitlen.