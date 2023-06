Danmarksserien

Mølby skal lære DS-niveau at kende: Som med Jess Thorup i Belgien

Johnny Mølby siger til bold.dk, at han ikke kender så meget til niveauet i Danmarksserien, men han glæder sig til at lære niveauet i Hedensted at kende. Han kendte heller så meget til niveauet i Belgien, da han tog med Jess Thorup til Gent.