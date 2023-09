2. division

Tre dage i skyggen: HIK-keeper kastede med vandflaske

Fodboldens Disciplinærinstans skriver, at HIK-målmand Emmanuel Ogura har fået en tillægsstraf på 19 karantænepoint for at sparke til en vandflaske efter at have fået rødt kort. Det betyder, at han sidder ude i de næste tre kampe.